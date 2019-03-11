«الأنفاق» تعلن بدء تنفيذ مشروع القطار المكهر بـ «السلام - العاشر»

محمد شحاته



أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بدء الأعمال التنفيذية لمشروع القطار الكهربائي من موقف السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وبدء الخطوات التنفيذية على أرض الواقع بعمل اجتماعات للبدء ومراجعة التجهيزات اللازمة وإصدار التصاريح مع الجهات المعنية وذلك لدخول المشروع حيز التنفيذ.

وجدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 68.5 كيلومتر، يبدأ من محطة عدلي منصور مع الخط الثالث لمترو الأنفاق حتى محطة الروبيكي ويتفرع يمينا باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ويسارا باتجاه مدينة العاشر من رمضان.

ويضم...