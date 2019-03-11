عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد من المحافظات.

وشدد الجزار، بحسب بيان الاثنين، على ضرورة التزام كل مسئول بالموعد المُحدد للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع، مُكلفاً بالمتابعة الدورية لجميع وحدات المشروع الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، للتأكد من معدلات سير العمل والالتزام بالمواعيد المُحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة وضع برامج زمنية مكثفة للشركات المتعثرة في التنفيذ، لتعويض التأخر في نسب التنفيذ، وقيام رؤساء جهات التنفيذ والإشراف المختلفة، بالمتابعة المباشرة لمواقع العمل، وتحديد مسئول مباشر عن متابعة التنفيذ بكل موقع، وهو من سيتولى عرض الموقف التنفيذى على الوزير، ويكون مسئولاً ومحاسباً عن الموعد الذي سيلتزم به للانتهاء من التنفيذ.

كما وجه الوزير بتقييم شركات المقاولات والمقاولين المُنفذين للمشروعات السكنية المختلفة، واستبعاد الشركات غير الجادة والمتقاعسة في التنفيذ، وعدم التعامل معها فى مشروعات أخرى، على أن توضع فى قائمة سوداء، لعدم التزامها، مُكلفاً فى الوقت نفسه، بسرعة صرف التعويضات والمستحقات للمقاولين، لدفع معدلات التنفيذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان تعلن طرح 480 وحدة للحجز بـ”الإسكان المتميز” بمدينة دمياط الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.