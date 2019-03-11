شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التركى ينكمش 3% فى الربع الأخير من 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التركى انكمش 3 %، على أساس سنوى فى الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7 % توقعه استطلاع أجرته رويترز.

ومع مرور العملة التركية، بأزمة أفقدتها 30 % من قيمتها العام الماضى، نما الاقتصاد 2.6 % فى 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 %.

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وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركى انكماش الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الرابع بعد التعديل فى ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 %، مقارنة بالربع السابق، وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8 %على أساس سنوى فى الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولى البالغ 1.6 %.