الاقتصاد

تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسراً عدد 33.93 نقطة ليصل إلى مستوى 8431.82 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.02% خاسرا 0.69 نقطة ليصل إلى مستوى 3765.74 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بمستهل التعاملات 53.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 123 شركة. 

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وتراجع 15 قطاع على رأسها قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والتأمين بنسبة 0.70%، ثم إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%، ثم البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.

 

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