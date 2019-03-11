شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

انحسر تداول الذهب في نطاق ضيق اليوم، محومًا تحت أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، الذي سجله الأسبوع الماضي، مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب صعود الدولار وبيانات وظائف أمريكية ضعيفة.

وبحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1% عند 1297.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد تخطى لفترة وجيزة حاجز 1300 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس في الجلسة السابقة. وارتفع المعدن الأصفر واحدًا بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ 19 فبراير. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% عند 1297.50 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية وجرى تداوله قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبًا المسجل الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.