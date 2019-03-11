الاقتصاد التركي يدخل مرحلة الركود للمرة الأولى في 10 سنوات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أفادت بيانات رسمية، اليوم، أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7 % توقعه استطلاع أجرته “رويترز”.

ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30% من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6% في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55%.

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وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية

والتقويم 2.4% مقارنة بالربع السابق.

وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 1.6%.

وفي السياق ذاته، قال البنك المركزي التركي، اليوم، إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار في يناير، وجاء الرقم دون توقع “رويترز” والذي كان لعجز قدره 0.825 مليار دولار.

كان عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 بأكمله.