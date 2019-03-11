مسؤول سعودي: المملكة ملتزمة بإعادة التوازن لسوق النفط

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال مسؤول سعودي اليوم الاثنين أن المملكة ملتزمة بإعادة التوازن لسوق النفط وتتوقع أن يظهر بقية المنتجين التزاما مماثلا. وقال أن مخصصات النفط الخام من أرامكو السعودية في أبريل تقل 635 ألف ب/ي عن الكميات المطلوبة من عملاء الشركة.

وأكد أن المملكة ستُبقي إنتاج النفط في أبريل عند أقل من 10 ملايين برميل يومياً.