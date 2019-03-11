شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار العملات اليوم الاثنين 11-3-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 11-3-2019، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.38 جنيه للشراء. و 17.49 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.63 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.38 جنيه للشراء 17.48 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.38 جنيه للشراء 17.48 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.38 جنيه للشراء 17.48 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 17.42 جنيه للشراء 17.52 جنيه للبيع Advertisements سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.38 جنيه للشراء 17.48 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.43 جنيه للشراء 17.53 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 17.38 جنيه للشراء 17.48 جنيه للبيع سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ارتفاعا طفيفا ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.50 جنيه للشراء، 19.65 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.50 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بصورة طفيفة، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.64 جنيه للشراء، و 4.66 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بصورة طفيفة، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.16 جنيه للشراء، 57.51 جنيها للبيع.

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