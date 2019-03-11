شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر تحسين الأداء فى الصناعات البترولية اللاحقة بالكويت غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بالكويت غدا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر تحسين الأداء فى الصناعات البترولية اللاحقة، الذى تعقده منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وذلك تحت رعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى الدكتور خالد الفاضل.

وقالت الأمانة العام للمنظمة – فى بيان صحفى لها اليوم الإثنين، إن المؤتمر سيتناول عدة محاور مهمة، على رأسها التحديات التي تواجه صناعتي التكرير والبتروكيماويات في العالم والدول العربية، وإجراءات تحسين الأداء التشغيلي في الصناعات البترولية اللاحقة، وعوامل نجاح مشروعات هذا المحور، إضافة إلى دور البحث العلمي في تحسين الأداء التشغيلي والربحية، مع تناول أمثلة عملية لتجارب في الصناعة البترولية اللاحقة للوصول إلى التميز التشغيلي.

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وأشارت إلى أن المؤتمر يلقي الضوء على إجراءات تحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي لصناعتي التكرير والبتروكيماويات ، بما يحقق مواجهة التحديات التي تعترض هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

يعقد المؤتمر بالتعاون بين الأمانة العامة لمنظمة "أوابك" وبين مركز التعاون الياباني للبترول (جيه سي سي بي)، بمشاركة الأمين العام لـ "أوابك" عباس النقي، ومجموعة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في صناعة النفط والغاز والطاقة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وكذلك من اليابان.