الاقتصاد

وزارة الصناعة توقع بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات اليابانية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ظهر اليوم الإثنين، فعاليات منتدى الاعمال المصرى اليابانى، بحضور رؤساء 50 شركة يابانية، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية، برفقة عدد من الوزراء.

 

وأشار البيان الصادر من وزارة الصناعة، إلى أن عقب الافتتاح، سيتم توقيع عدد من البروتوكولات التعاون بين البلدين .

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كان قد قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن المؤتمر الحادى عشر  الذى سينظمه المجلس اليوم الإثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، نعول عليه كثيرا فى جذب مزيدا من الاستثمارات اليابانية الجديدة إلى السوق المحلى، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحالية، ورفع معدلات التعاون بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، وتنمية وتطوير اقتصاد البلدين.

 

 

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