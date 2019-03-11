مصدر في "الكهرباء" يكشف أسباب تأخر إطلاق خاصية الشحن بـ"البلوتوث"

كتب- محمد صلاح

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتعميم تجربة الشحن الجديدة باستخدام "البلوتوث" لتحويل رصيد لعداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن سبب تأخر إطلاق المنظومة الرئيسي، وجود مشكلات مختلفة خاصة بنوعية العدادات التي تم توريدها لبعض الشركات، ما دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لإصدار تعليمات مشددة بتأخر إطلاق التجربة الجديدة لحين الانتهاء من أي مشكلات فنية.

وتابع المصدر أنه سيتم تطبيق وتعميم النظام الجديد للشحن خلال الفترة القليلة...