شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ينتعش بعد خسائر لأربعة أيام ومخاوف النمو تكبحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع المؤشر نيكى اليابانى موجة خسائر دامت لأربع جلسات اليوم الاثنين لكن المكاسب جاءت حدودة بفعل بيانات وظائف أمريكية أضعف كثيرا من المتوقع مما ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمى.

وأغلق نيكى مرتفعا 0.47% عند 21125.09 نقطة. وعاود المؤشر القياسى زحفه صوب ذروة 3 أشهر 21860.39 نقطة التى بلغها قبل أسبوع.

وقال تشيهيرو أوتا المدير العام للأسهم فى اس.ام.بى.سى نيكو للأوراق المالية "بدت أسعار الأسهم بخسة بعد خسائر متتالية وهو ما كان السبب وراء معظم الشراء. لكن الطلب فى السوق محدود قبيل إصدارات بيانات اقتصادية متنوعة هذا الأسبوع وِتطورات الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى."

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ويصوت البرلمان البريطانى غدا الثلاثاء على اتفاق الانفصال الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماى. وارتفعت أسهم الشركات المصدرة مثل مصنعى السيارات مع بقاء الدولار فوق حاجز 111 ينا رغم تراجع عوائد السندات الأمريكية فى الفترة الأخيرة.

وزاد سهم تويوتا موتور 0.7% ونيسان 1.1% وهوندا 0.7%. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57% إلى 1581.44 نقطة.