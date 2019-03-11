كتب- عبد العزيز جمال أعلن سوق العبور عن آخر أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الإثنين. وتضمنت الأسعار : - البطاطس : 3.5 جنيه للكيلو - الجزر : 1.5 جنيه للكيلو - فاصوليا : 19 جنيها للكيلو - الكوسة : 7 جنيهات للكيلو - البصل : 3.5 جنيه للكيلو Advertisements - الطماطم : 1.75 جنيه للكيلو - الباذنجان الرومي : 6 جنيهات للكيلو - الباذنجان العروس : 6 جنيهات للكيلو - الباذنجان الأبيض : 6 جنيهات للكيلو - الفلفل الرومي : 7 جنيهات للكيلو - الفلفل الرومي ألوان : 12 جنيها للكيلو - الملوخية : 5 جنيهات للكيلو - خيار بلدي : 5 جنيهات...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.