شكرا لقرائتكم خبر عن من النهاردة مفيش بوسطجى.. دورات علاقات عامة وملابس وموتوسيكلات لتطوير ساعى البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما تظهر بعض الأعمال الدرامية صورة ساعى البريد "البوسطجى" على أنه موظف بثياب متواضعة وأوراق بالية يجوب المنازل باحثا عن أصحاب الرسائل لاستلامها، ورغم ظهور وسائل الاتصال الحديثة إلا أن تلك المهنة ما زالت موجودة ليست لتوصيل الرسائل فقط - التى انخفضت أعدادها - ولكن لتوصيل خدمات الطرود والأوراق الحكومية للخدمات التى تقدمها هيئة البريد، ومع التغير فى طبيعة العمل بدأت الهيئة تطوير شكل وأداء العاملين بهذه الوظيفة لتودع الهيئة عصر "البوسطجى"، وتبدأ عصر مندوب خدمات البريد.

بدأت هيئة البريد خطة تطوير البوسطجى من عدة محاور أهمها رفع أدائه من خلال خضوعه للعديد من الدورات التدريبية، ليكتسب المهارات التى تساعده على تأدية عمله فى أسرع وقت وبالدقة المطلوبة، ومنها القدرة على إدارة الوقت والتركيز وحسن التصرف فى التعامل مع العملاء والعمل تحت ضغط، هذا بالإضافة إلى دورات متخصصة تتضمن خطوط السير وتأهيل وتدريب الموزع على أهمية المراسلات والالتزام بآليات العمل وكيفية التعامل مع العملاء، وذلك ضمن خطة الهيئة الشاملة للتطوير ليتحول مسمى ساعى البريد أو الموزع إلى مندوب خدمات البريد.

وطبيعة عمل مندوب الخدمات هى تسليم الخطابات والطرود إلى العملاء فى محل إقامتهم أو عملهم بحسب العنوان المدون، وفى القريب العاجل سيقوم بتقديم جميع الخدمات التى يقدمها مكتب البريد فى محل الإقامة أو العمل.

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ولحل مشكلة شكاوى ساعى البريد من صعوبة الوصول للعناوين المطلوبة، اتخذت الهيئة بعض الإجراءات لتسهيل تلك الخدمة من خلال هيكلة خطوط سير المندوبين وإعادة تقسيمها من جديد الأمر الذى كان له الأثر الكبير فى توفير الوقت والجهد على مندوبى الخدمات مع الحصول على نتائج ممتازة فى العمل حيث تم تسليم كل مندوب خريطة تفصيلية مرقمة بأسماء الشوارع والعمارات بالمنطقة التى يعمل بها طبقا لآخر تحديث للمناطق بشكل يتلاءم مع حجم عمل كل منطقة.



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أما لحل مشكلة التسليم طبقت الهيئة منظومة التتبع وترقيم البعــائـث بالبــاركود، مما جعل منظومــة التسليم أســهل وضمنت وصول المراسلـــات إلى أصحابها بشكل سليم وفى أسرع وقت، وأصبحت هناك سهولة فى عملية الاستعلام عن البعائث وتتبعها من خلال الباركود عن طريق الموقع الإلكترونى أو الاتصال بخدمة العملاء، كما تم تعميم زى موحد لجميـع مندوبى الخدمــــات وتوفير دراجات بخارية لمندوبى الخدمات لتسهيل عملية التوزيع وتوصيل أكبر قدر من الخطابـــات فى أسرع وقت.

ويأتى هذا التغيير بعد تحول مكاتب الهيئة القومية للبريد إلى مراكز متطورة للخدمات البريدية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لتساهم فى عمليات التحول الرقمى، حيث تعد الهيئة ضمن خمس قنوات رئيسية تقدم من خلالها خدمات إلكترونية للمواطنين، حيث سيتم إطلاق 25 خدمة حكومية تدريجيا ابتداء من يونية المقبل عبر مراكز الخدمات البريدية وبوابة الحكومة الرقمية والكول سنتر ومراكز خدمة المواطنين وتطبيقات الموبايل.