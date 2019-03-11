الاقتصاد

مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسه أبريل المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لـ"الخليج 365"،  إنه سيتم الاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك فى شهر أبريل المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

 

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وأضاف عمر مهنا أنه سيرعى ويترأس الاحتفالية كل من وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ونظيره الأمريكى مايك بومبيو، لافتا أنهما بالفعل وافقا على رعاية الاحتفال المهم، بحضور رجال الأعمال فى البلدين من أعضاء المجلس.

 

وأوضح مهنا أن مجلس الأعمال المشترك نجح فى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والتى تعد نموذجا فى العلاقات الدولية من خلال الاستثمارات المباشرة وزيادة معدل التبادل التجارى.

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