مجلة فرنسية تتحدث عن صحوة النيل بعد سنوات الظلام

ترجمة- محمد بشاري
ذكرت مجلة لوبوا الفرنسية le point أن نهر النيل استطاع الانتصار بعودة السياحة إليه من جديد بعد سنوات من الظلام والإرهاب.
وأضافت المجلة أن العشرات من المراكب السياحية تبحر من الأقصر إلى أسوان مرورًا بمعابد المصريين الخالدة والشاهدة على عظمة تاريخ هذا البلد.
وأشارت المجلة إلى أن إيرادات قطاع السياحة بمصر في تزايد مستمر ومن المتوقع أن يشهد المواقع السياحية اقبالًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.
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