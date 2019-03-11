برلماني يطالب بسرعة صدور قانون الاحتكار لمواجهة جشع التجار

كتب-عصام هادي
قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن إعلان وزير الصناعة تشكيل لجنة لمواجهة الاحتكار لن يكون لها دور خاصة وأن هناك قانونا قدمته الحكومة لمواجهة الاحتكار والتلاعب في الأسعار وأعادت سحبه لتوسيع اختصاصات جهاز الرقابة وبالتالي لن يكون هناك دور للجنة إلا بعد صدور القانون.
وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن التصدى للممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق لن يتحقق إلا بعد صدور القانون وتفعيله وتشكيل لجنة للمتابعة والرقابة، مشيرا إلى أن تأخر صدور قانون مواجهة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، يساهم في زيادة الممارسات...
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