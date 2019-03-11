شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: 624 مليون جنيه قيمة أسهم القومية للأسمنت فى شركات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة القومية للأسمنت فى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، لاعتماد الاتفاق المتعلق بدفع مستحقات العاملين والبالغة نحو 826 مليون جنيه.

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وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أنه سيتم سداد مستحقات العاملين من قيمة أسهم الشركة القومية للأسمنت البالغة نحو 624 مليون جنيه، منها 50 مليونا قيمة أسهم الشركة فى شركة أسمنت السويس، والتى تم بيعها بالفعل، بجانب 574 مليون جنيه قيمة أسهم القومية البالغة ٣٠٪ فى أسهم أسمنت النهضة، على أن يسدد باقى المبلغ من بيع بعض الأصول بالقومية.

وقال عماد الدين مصطفى: "إننا ندرس شراء الحصة، وبالفعل تقوم لجنة الاستثمار فى الشركة القابضة بدراسة الشراء أو المشاركة على الحصة".