43 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تشهد جدة طرح وتنفيذ 7 مشاريع سكنية لتلبية احتياجات المواطنين، توفر نحو 43366 وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تتجاوز 3.5 ملايين متر مربع، تفقد وزير الإسكان ماجد الحقيل عددا من مشروعات برنامج «سكني» للوحدات السكنية - تحت الإنشاء - بالشراكة مع المطورين العقاريين في جدة، وقف خلالها على سير العمل واطلع على تفاصيل المشروعات ونسبة الإنجاز فيها.

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والتقى خلال جولته القائمين على هذه المشروعات من المطورين والمقاولين المنفذين لها، مشددا على أهمية العمل على تسليم هذه المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين، ورفع نسبة تملكهم إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن أهداف برنامج الإسكان.

وأكد وزير الإسكان أن هذه المشروعات وغيرها التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة تؤكد الحرص على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب، تلبي احتياج المواطنين المسجلين في قائمة وزارة الإسكان، إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية تحت الإنشاء بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال.

ويواصل برنامج «سكني» بناء وتنفيذ 45 مشروعا سكنيا جديدا في 16 مدينة في مناطق المملكة لتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعارها المناسبة.