رقم قياسي لإيداعات حساب المواطن في مارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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للمرة الأولى منذ إطلاقه في ديسمبر 2017، تصل إيداعات برنامج حساب المواطن إلى 2.5 مليار ريال، حيث أعلن البرنامج أمس عن إيداع الدفعة الـ16، البالغة 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي البرنامج لشهر مارس 2019.

وأشار تقرير صادر عن البرنامج، أن إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة بلغ 16.6 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع.

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ووفق إحصائية البرنامج، بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوز 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

ولفت القحطاني، إلى أن الاستحقاق يتم احتسابه بناء على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشددا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يوما لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة أبريل المقبل عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/ .

وأفاد المتحدث الرسمي للبرنامج، بأن فريق خدمة العملاء بالبرنامج على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Citizen_care، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 19912.