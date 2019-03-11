مهندسون سعوديون يوفرون 8 ملايين لـ" الكهرباء"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجح عدد من المهندسين المختصين والفنيين السعوديين في الشركة السعودية للكهرباء، بتغيير المواصفات الفنية لصناديق العدادات؛ لضمان توصيل وربط العدادات بأسرع وقت ممكن للمستهلك النهائي.

وأوضحت السعودية للكهرباء في بيان أمس، أن الافكار الإبداعية التي قدمها المختصون أسهمت في توفير أكثر من ثمانية ملايين ريال للشركة.

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ولفتت الشركة إلى أن كفاءة الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين، أسهمت في تحقيق إنجازات فنية وتقنية بارزة، مضيفة أن المهندسين والفنيين السعوديين نجحوا في تقديم مبادرات وأفكار إبداعية للمواصفات الفنية وفرت مبالغ مالية كبيرة للشركة.

وأفادت بأن البرامج التدريبية التي نفذتها لهذه الكوادر الوطنية داخل وخارج المملكة أسهمت في تطوير قدرات المهندسين والفنيين والمتخصصين السعوديين الذين يشكلون 92% من الكوادر العاملة في الشركة.

يذكر أن «السعودية للكهرباء» حصلت في عام 2018 على جائزة فكرة العام الكبرى في مسابقة الأفكار العربية في دبي، كما ارتفع تصنيف برنامج «إبداع» الذي تتبناه الشركة من المستوى الفضي في عام 2016 إلى التصنيف الذهبي في عام 2018، لتكون الشركة الوحيدة في المملكة التي تحصل على أعلى تصنيف لبرنامج «إبداع» من جمعية الأفكار البريطانية.