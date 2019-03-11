«منشآت» و«وافي» تتعاونان لتمكين المنشآت الصغيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ولجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» في جدة، اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور وجعل القطاع محركا للتنمية الاقتصادية وممكنا لتحقيق رؤية 2030.

وتأتي الاتفاقية بهدف تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التطوير العقاري عن طريق البيع على الخارطة، حيث تعد كل مساحة بناء من خمسة آلاف وأقل صغيرة، وكل مساحة بناء من 10 آلاف وأقل متوسطة.