شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يحلق عالياً – تحليل صباحي – 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد ، يأتي ارتفاع سهم بنك الكويت الوطني (NBK) الأخير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.22% بما يعادل 2.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 920.67 .

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ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 920.67 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 948.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 900.00 ومستوى المقاومة 940.00 .