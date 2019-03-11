شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي وبفجوة سعرية، حيث اغلق الخميس عند مستوى 19.68 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 20 ريال، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع خلال الجلسة، وهو الامر الذي ينذر بإمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم النفسي عند 18 ريال، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 21 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.22 ريال وبين مستوى المقاومة هو 19.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط