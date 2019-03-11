شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره خلال جلسة الخميس الماضي حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.87 درهم، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 0.846 درهم، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع خلال الجلسة، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.77 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.92 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.84 وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط