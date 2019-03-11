شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره خلال جلسة الخميس الماضي حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.87 درهم، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 0.846 درهم، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع خلال الجلسة، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.77 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.92 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.84 وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (TAQA) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-03-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.