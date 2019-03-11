شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.60 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى وتراجع الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 0.583 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 0.51 درهم في عملية جني أرباح، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.61 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.61 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط