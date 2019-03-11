شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي - 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل استقرار تداولات سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) أعلى مستوى 10.73 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، يأتي انخفاضه الأخير كمحاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.91% بما يعادل -0.10 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.5 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.73 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.73 ومستوى المقاومة 11.50 .