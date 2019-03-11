شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.513 درهم، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0.50 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ شهر يوليو من العام الماضي، مما قد يمنح السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 0.55 درهم كمستوى اول ثم 0.61 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.50 وبين مستوى المقاومة هو 0.56 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد