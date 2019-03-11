شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم في نطاق ضيق للغاية خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.352 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، ويقترب السهم حاليا من مستوى الدعم 0.33 درهم، والذي في حالة اختراقه، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.25 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.35 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.36 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط