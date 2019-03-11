شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4.35 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 4.25 درهم، ليعود بذلك اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم مرة أخرى، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 4.50 درهم، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 4.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.33 وبين مستوى المقاومة هو 4.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد