شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.91 درهم، الا انه اغلق عند مستوى 0.891 درهم، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.85 درهم كمستوى اول ثم 0.73 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.88 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط