شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4.74 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى في أسبوعين، مخترقا بذلك السهم خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مما يشير الى استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 4.35 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 5 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.63 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.84 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط