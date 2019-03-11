شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4914 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مخترقا بذلك القناة الصاعدة طويلة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 4600 نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستويات قد تصل الى 4860 نقطة كمستوى اول ثم 4760 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5010 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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