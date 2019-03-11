شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2594 نقطة، بينما استهل الجلسة عند مستوى 2626 نقطة، بالتزامن مع اختراق المؤشر لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2570 نقطة كمستوى اول ثم 2450 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 2650 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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