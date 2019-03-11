شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل نزيف الخسائر -تحليل صباحي- 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 9781 نقطة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 9800 نقطة، في إشارة الى تنامي القوى البيعية، والتي يؤيدها الأداء السلبي للمؤشرات الفنية، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9450 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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