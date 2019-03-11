شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بصورة طفيفة - تحليل صباحي - 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على ارتفاع جيد في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.02% بما يعادل 0.92 نقطة ، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة 5600.00 ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه مستوى المقاومة 5600.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5800.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5483.80 ومستوى المقاومة 5700.00 .