شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 10-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -55.00 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8400.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8677.73 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8280.00 ومستوى المقاومة 8600.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 63 عدد أسهم الشركات الخاسرة 115 عدد أسهم الشركات الثابتة 10 عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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