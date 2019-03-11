شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت القصيم" تُقر ما تم توزيعه من أرباح في 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت القصيم، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 157.5 مليون ريال، بواقع 1.75 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2018.
وقالت الشركة - في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الأحد، إن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.
هذا وقررت الجمعية صرف مبلغ 2.9 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وكشفت النتائج المالية لأسمنت القصيم عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 120.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 251.8 مليون ريال في العام 2017.
وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في 2018 يرجع إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض الطلب على الأسمنت، وحدة المنافسة التي ترتب عليها انخفاض متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة طن الاسمنت المباع وارتفاع مصروف الزكاة، على الرغم من ارتفاع أرباح الاستثمارات.
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