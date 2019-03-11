شكرا لقرائتكم خبر عن "أميانتيت" تُوقع مذكرة تفاهم لبيع 30%؜ من ملكيتها بشركتين تابعتين في تركيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع 30% من أصل 50%؜ من رأس مال شركتيها التابعتين سابور وسابور بور جاب الواقعة في تركيا.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن عملية البيع تمت مُقابل 2.4 مليون بمبلغ دولار أمريكي (9 مليون ريال سعودي).

ووفقاً للبيان، تُصبح شركة يابي مركزي الشريك المسيطر بالأغلبية وأميانتيت ستصبح شريك الأقلية، بحصة تبلغ 20% فقط.

والجدير بالذكر أن نشاط الشركتين المباعة حصصهما هو تصنيع أنابيب الفايبرجلاس في تركيا.

ومن المُقرر أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية خلال الجمعية العامة التي ستعقد في الأسابيع المقبلة.

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وأشارت الشركة إلى أن المعالجة المحاسبية للحصة المتبقية من الاستثمار في هاتين الشركتين سيظل وفقاً لطريقة حقوق الملكية لشركة تابعة.

هذا وفي حال تمت الموافقة سيؤدي البيع إلى تحقيق أرباح بقيمة 0.53 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول لعام 2019.

وجدير بالذكر أن أميانتيت أغلقت شركتين من شركاتها التابعة وهما مصنع شركة أميرون العربية السعودية المحدودة - الدمام، ومصنع الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدوده (ساكوب)- جدة.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأنه سينتج عن إغلاق مصنع شركة أميرون العربية خسائر تقدر بمبلغ 8.6 مليون ريال سعودي.

كذلك سينتج عن إغلاق مصنع ساكوب- جدة، خسائر تقدر بمبلغ إجمالي 5.4 مليون ريال سعودي.