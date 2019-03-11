شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصاريف تقود أرباح "الحمادي" للتراجع 17% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 16.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 89.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 108 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة ربح تشغيلي بلغ 138.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 142.6 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى زيادة مصاريف التشغيل نتيجة افتتاح مستشفى النزهة في شهر فبراير من عام 2018 وكذلك ارتفاع بند الرواتب الإدارية نتيجة تعيين الكادر الإداري لمستشفى النزهة وزيادة رسوم العمالة.

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كذلك ارتفعت مصاريف الاستهلاك بمبلغ 35.39 مليون ريال في عام 2018 مقارنة بعام 2017 و ذلك بسبب تشغيل مستشفى النزهه.

وارتفع بند مصروف النفقات المالية بمبلغ 13.85 مليون ريال و ذلك نتيجة زيادة القروض المسحوبة خلال العام لتمويل نشاطات الشركة و الشركة التابعة.

وفي المقابل ارتفعت الإيرادات إلى 893.6 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 708.6 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 72.12 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 77.21 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.