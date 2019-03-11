شكرا لقرائتكم خبر عن "مبكو" تحصل على تسهيلات بنكية جديدة بقيمة 101 مليون ريال من بنك الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن الحصول على تسهيلات بنكية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض، بقيمة 101 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن التسهيلات ستكون دوارة تُجدد كل عام في 23 يناير، علماً بأن التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

ويتمثل الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

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وكان "مبكو" قد قامت، خلال فبراير الماضي، بتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع البنك السعودي البريطاني "ساب" من208 ملايين إلى 246 مليون ريال، بزيادة 38 مليون ريال.

وجددت مبكو ، خلال فبراير أيضاً، اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك البلاد ، وقامت برفعها من 100 مليون إلى 200 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن مبكو حققت صافي أرباح بلغ 99.4 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 68.1 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى زيادة إيرادات المبيعات بسبب الزيادة في متوسط ​​أسعار البيع بشكل رئيسي.