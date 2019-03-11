شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح:من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل.

وتوقع خالد الفالح أن يزيد الطلب العالمي على النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا، مضيفا بقوله: "لو نظرتم لفنزويلا وحدها ستشعرون بفزع، وإذا نظرتم للولايات المتحدة ستقولون إن العالم يعج بالنفط، بحسب وكالة رويترز.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية وقد تراجعت صادراتها من النفط 40% إلى نحو 920 ألف برميل يوميا منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على صناعتها النفطية في 28 يناير الماضي.

ورجح خالد الفالح أن يظل إنتاج النفط في أبريل عند مستوى هذا الشهر وهو 9.8 مليون برميل يوميا، لافتا إن "أرامكو"ستضع اللمسات الأخيرة على مخصصاتها لشهر ابريل اليوم أو غدا، ولذلك سنعرف أكثر يوم الاثنين.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا يومي 17 و18 أبريل المقبل ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو 2019.

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وفي أول يناير الماضي بدأت أوبك إلى جانب روسيا ودول أخرى غير أعضاء بالمنظمة خفضا جديدا للإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار.

واتفقت المجموعة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وتصل حصة أوبك في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.

وعلى الجانب الآخر، وصل الإنتاج في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي تجاوز 12 مليون برميل يوميا في فبراير .

وتركت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الشهر الماضي توقعتها لنمو الطلب في 2019 دون تغيير عن يناير عند مستوى 1.4 مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية متأثرةً بالقلق حيال الطلب على الخام بالتزامن مع مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإمدادات في السوق.