شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "لازوردي" تتراجع 44% في 2018 وإدارتها توصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة لازوردي للمجوهرات، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 43.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 31.5 مليون ريال في العام 2017.
وحققت الشركة ربح تشغيلي بلغ 69.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 75.3 مليون ريال في العام 2017.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى زيادة مصروفات التشغيل بقيمة 174.2 مليون ريال سعودي بزيادة 22.5% مقارنة بمصروفات التشغيل للعام 2017، والتي بلغت 142.2 مليون ريال سعودي، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع نفقات الإعلان والتسويق، والتكاليف المتغيرة.
وفي المقابل ارتفعت الإيرادات إلى 406.4 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 355.4 مليون ريال في العام 2017.
وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك دعماً لاستراتيجية الشركة نحو الاستحواذات المحتملة بما يعزز حقوق الملكية للمساهمين.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 28.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 39.2%.
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