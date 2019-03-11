شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مبكو" تترتفع 46% في 2018 وإدارتها توصى بتوزيع نصف ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 46% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 99.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 68.1 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 128.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 95.8 مليون ريال في العام 2017.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى زيادة إيرادات المبيعات بسبب الزيادة في متوسط ​​أسعار البيع بشكل رئيسي، مع ذلك ، فإن تأثير ما سبق يقابله جزئيا الزيادة في تكلفة المبيعات للطن الواحد والمصروفات العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وخسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية والمصاريف التشغيلية الأخرى ومصروف الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 833.6 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 771 مليون ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 25 مليون ريال، بواقع نصف ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% إلى قيمة الأسهم الاسمية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 87.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 43.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 99.7%.