شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 10 حتى 14 من مارس الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من معادن، الخضري، بالإضافة إلى صرف الأرباح النقدية لكل من المتطورة، وأحقية توزيع أرباح المعذر ريت.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اليوم الأحد، على توصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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وتبدأ الشركة السعودية للصناعات المتطورة، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن التسعة أشهر الأولى من 2018 بواقع 0.25 ريال عن كل سهم بما يمثل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 12.5 مليون ريال سعودي.

وتنظر الجمعية غير العمومية لشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري، يوم الأربعاء، في مقترح إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع.

ويستحق، يوم الخميس، توزيع الأرباح النقدية على صندوق المعذر ريت بقيمة 39.276 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بحصة تبلغ 0.64 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 6.4% إلى السعر الأولي للوحدة.