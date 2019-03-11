شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الأوراق المالية الإماراتية وتجارة عجمان لاستقطاب استثمارات جديدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون في مجالات التنمية المحلية، وتشجيع واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز سبل حماية المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني للدولة.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" وقع الاتفاق في مقر الغرفة بعجمان كل من عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي الأول للهيئة، وسالم أحمد السويدي، المدير العام للغرفة.
وأكد عبيد الزعابي أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين فيما يختص بتبادل المعلومات والخبرات والتدريب والتوعية.
ومن جانبه قال سالم أحمد السويدي إن الغرض الرئيس من مذكرة التفاهم يتمثل في تعزيز وتحسين المعايير التنظيمية، والكفاءة الفنية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لصالح المشاركين في تعزيز الصناعة في عجمان مثل التجار والموردين والممولين.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن قرارات تضمنت تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، ونظام صناديق الاستثمار، وآلية عمل صناديق الاستثمار.
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