شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح: إنتاج السعودية النفطي سيرتفع في أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن إنتاج السعودية من النفط في أبريل المقبل، سيكون أعلى من مثيله في مارس الجاري.

وتوقع وزير الطاقة خلال زيارته الى نيودلهي، زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة رويترز.

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وأضاف الفالح "سنترقب وضع سوق النفط بحلول يونيو المقبل ونتعامل مع الأمر على نحو ملائم".

وأشار إلى أن الطلب الصيني على النفط يسجل أرقاما قياسية، متوقعا أن يكسر حاجز الـ 11 مليون برميل يوميا هذا العام.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية متأثرةً بالقلق حيال الطلب على الخام بالتزامن مع مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإمدادات في السوق.