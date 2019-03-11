شكرا لقرائتكم خبر عن صافي الاستثمار الأجنبي بسوق أبوظبي يقفز بأكثر من 200% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي بسوق أبوظبي للأوراق المالية بمعدل نمو بلغ 227% وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة تعاملات يوم الخميس الماضي.

ووصل صافي تلك الاستثمارات إلى 790 مليون درهم خلال تلك الفترة من العام الجاري مقابل صافي استثمار أجنبي وصل إلى 241 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوز إجمالي تعاملات المحافظ والمستثمرين الأجانب مند بداية العام الـ9 مليارات درهم، مستحوذين على أكثر من 56% من إجمالي التداولات بالسوق، مقابل تعاملات بلغت قيمتها 5.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة الاتحاد.

وقام المستثمرون الأجانب بشراء أسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما قيمته 4.9 مليار درهم، منذ بداية العام، مقابل البيع بقيمة 4.1 مليار درهم، لتصل قيمة صافي تعاملاتهم إلى 790 مليون درهم.

وسجل السوق عمليات شرائية قام بها الأجانب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة تجاوزت الـ 3 مليارات درهم، مقابل البيع بنحو 2.8 مليار درهم.

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نما صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، بمعدل 20.6%، مسجلاً 706 ملايين درهم منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، مقابل 585 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة تعاملات المؤسسات نحو 11.6 مليار درهم، منها 5.4 مليار بيعاً، وأكثر من 6.2 مليار شراءً، مقابل تعاملات بنحو 8.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2018، منها 3.8 مليار بيعاً، وأكثر من 4.3 مليار شراءً.

أما أعداد المستثمرين في سوق أبوظبي، فقد شهدت أيضاً ارتفاعاً بمعدل 49%، ليصل عدد المستثمرين الجدد الذين استقطبهم السوق في تلك الفترة إلى نحو 1141 مستثمراً مقابل 417 مستثمراً جديداً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

علماً بأن إجمالي أعداد المستثمرين بالسوق بلغ مع إغلاق الخميس الماضي نحو 968.270 ألف مستثمر.

وفيما يتعلق بقيم التداولات الإجمالية التي سجلها سوق أبوظبي، فقد تجاوزت الـ 8 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، مقابل تداولات بنحو 6.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 22%.

وشهدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق العاصمة ارتفاعاً بنسبة 7.7% لتصل إلى 506.5 مليار درهم، مقابل قيمة سوقية بلغت 470 مليار درهم بنهاية جلسة الأسبوع الثاني من شهر مارس 2018.