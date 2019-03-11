شكرا لقرائتكم خبر عن شركات عقارية بدبي تنافس البنوك بعروض تمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت شركات عقارية عاملة بالسوق العقاري المحلي بدبي، حدة المنافسة مع البنوك والمصارف وشركات التمويل، إلى مستويات مرتفعة جداً.

وقامت تلك الشركات بتوفير عروض تغطية مالية على عمليات بيع وشراء على العقارات الجاهزة والتي لا تزال على الخارطة وقيد الإنشاء، ضمن برنامج سداد طويل الأجل يصل إلى 20 عاماً.

توفر الشركات حالياً عروضاً حصرية على مجموعة من الوحدات السكنية كالشقق والفلل، في عدد من المشاريع في مواقع مختلفة من سوق "عقارات دبي"، تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 20 عاماً.

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كما أن تلك العروض تخلو من دفعة أولى، ومعفاة أيضا من رسوم التسجيل العقاري، والملكية المشتركة لمدة عام، وبأقساط تعادل قيمة الإيجار، بحسب صحيفة الخليج.

ووصف عاملون في قطاع التطوير العقاري، هذه القفزة السريعة في العروض بالسباق التنافسي بين الشركات للفوز بالحصة الكبرى من كعكعة المبيعات والصفقات، لجذب أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الشراء.

وأكدوا أن هذه العروض تخدم المشترين النهائيين الراغبين في تملك عقاراتهم بغرض السكن أو الاستثمار، من خلال تفادي تحديات التمويل المرتبطة بالقطاع المصرفي، وتسهم إلى جانب القرارات والمحفزات والمبادرات الحكومية في مزيد من النمو.

وعلى ذات الصعيد وفي العام الماضي، ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الثالث من العام 2018 مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.