شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مستثمر جديد بسوق دبي المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقطب سوق دبي المالي 2000 مستثمر جديد، ليرتفع عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة إلى ما يزيد عن 843 ألف مستثمر، حسب ما جاء في التقرير السنوي للسوق لعام 2018.

وخلال العام الماضي، نجح السوق في تعزيز جاذبيته لكافة شرائح المستثمرين رغم التحديات المتمثلة في تراجع أسعار النفط واستمرار العوامل الجيوسياسية في المنطقة.

وقال، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي خلال كلمة له في مقدمة التقرير السنوي، إن السوق يمضي قدماً في جهوده لتنويع المنتجات وفئات الأصول، حيث تستهدف استراتيجيته توفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين، ومن ثم فقد أنجز كافة الاستعدادات لإطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق الاستثمار العقاري «ريتس»، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وأشار عيسى كاظم إلى أنه تم إطلاق خدمة إعادة الشراء «ريبو» في إطار تعزيز خدمات ما بعد التداول، والتي تتيح للمستثمرين الاستفادة مما بحوزتهم من أوراق مالية لتوفير سيولة دون البيع النهائي لتلك الأوراق المالية.

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وقال إن السوق استقبل في عام 2018 إدراج أسهم كل من شركة الإثمار القابضة البحرينية، وشركة النعيم القابضة المصرية، في دلالة جديدة على احتفاظه بجاذبيته للشركات الساعية للإدراج، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 67 في نهاية العام.

وأشار إلى أن السوق أنجز بنجاح عملية توزيع الأرباح النقدية نيابة عن الشركات المدرجة، وذلك عن عام 2017، حيث تم توزيع ما مجموعه 17.6 مليار درهم على ما يقارب الـ 575 ألف مستثمر.

وارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 46 شركة مقابل 39 شركة في السنة السابقة.

يعتبر سوق دبي المالي في وضعية مثالية من حيث تكامل بنيته الأساسية وتفوق خدماته واتساع وتنوع قاعدة المستثمرين، علاوة على تواصل جهوده الرامية إلى التوعية بأهمية التحول إلى مساهمة عامة والإدراج.